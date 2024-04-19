Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

8 Tersangka Teroris Anggota JI Sulteng Ditangkap, Sudah Ikut Pelatihan Paramiliter di Poso

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |16:46 WIB
8 Tersangka Teroris Anggota JI Sulteng Ditangkap, Sudah Ikut Pelatihan Paramiliter di Poso
Densus 88. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap delapan tersangka teroris anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Sulawesi Tengah pada 16 dan 18 April 2024.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkap, beberapa tersangka juga melakukan pelatihan paramiliter di Poso, Sulawesi Tengah.

 BACA JUGA:

"Kelompok JI ini ada yang mengikuti kegiatan pelatihan secara fisik serta mengikuti kegiatan pelatihan paramiliter di Poso Sulawesi Tengah," kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (19/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177416//kkb-VBpT_large.jpg
Biadab! KKB Papua Tembaki Warga Sipil di Kali Semen, 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969//terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730//yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707//yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175071//penangkapan_terduga_teroris-DKf6_large.jpg
Densus Tangkap 4 Pendukung ISIS di Sumbar dan Sumut, Ini Perannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175033//terorisme-g2zn_large.jpg
Breaking News! Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris Pendukung ISIS di Sumbar dan Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement