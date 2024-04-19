Pentolan OPM Sebby Sambom Sebut Paniai Jadi Zona Perang, Ini Faktanya!





JAKARTA – Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengumumkan wilayah Meepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan TNI-Polri.

Pengumuman itu setelah peristiwa pembunuhan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap Danramil Aradide letnan Dua (Letda) Oktavianus Sogalrey, pada Rabu, 10 April 2024.

"Markas Pusat TPNPB-OPM telah menerima laporan langsung dari Brigadir Jenderal Matius Gobai, Panglima TPNPB-OPM Kodap XIII Paniai Kegepa Nipouda bahwa wilayah Paniai adalah wilayah perang dengan TNI dan Polri," ujar Juru Bicara TPNPB – OPM Sebby Sambon.

"Dan Brigjen Matius Gobay menegaskan bahwa TPNPB-OPM XIII Paniai Kegepa Nipouda sudah menyiapkan diri untuk menjemput serangan balasan yang dilancakan oleh TNI dan Polri," begitu lanjut Sebby.

Kelompok teroris tersebut kata dia mengakui adanya penyerangan terhadap Letda Oktavianus Sogalrey saat melintas di Jalan Trans Paniai-Intan Jaya.

Aksi penembakan tersebut dilakukan atas dasar balas dendam terhadap kematian Abubakar Kagoya, pemimpin OPM di tembagapura, Intan Jaya dalam kontak tembak dengan satgas gabungan TNI pada Kamis (4/4).

Jenazah Letda Oktavianus Sugalrey sendiri dievakuasi sehari Setelah kejadian penembakan ke RSUD Paniai di Madi, dan diteruskan ke Deiyai, untuk pemakaman di Nabire.

Namun apa yang diutarakan pentolan OPM Sebby Sambom tersebut hanya propaganda. Faktanya, wilayah Meepago, Paniai, Papua Tengah damai dan tentram.