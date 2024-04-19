Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabar Terbaru Bharada Eliezer Pindah Agama Jelang Nikah dengan Calon Istri Ling Ling

Kabar Terbaru Bharada Eliezer Pindah Agama Jelang Nikah dengan Calon Istri Ling Ling
Bharada E Pindah Agama/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA – Kabar terbaru Bharada Eliezer diduga pindah agama jelang nikah dengan calon istri Ling Ling, akan dibahas dalam artikel ini.

Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, dikabarkan berpindah agama dari Kristen Protestan menjadi Katolik saat sebelum melaksanakan pernikahannya.

Bharada E secara resmi menjadi Katolik usai dipimpin oleh Pastor John Bomba Pr di Gereja Katolik Paroki Raja Damai Tikala, Manado, bersamaan dengan pasangannya Ling Ling pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024.

Dalam cuplikan video dari akun YouTube Katolikku Keren yang diupload pada Rabu, 17 April 2024, dijelaskan bahwa pernikahan Bharada Richard Eliezer telah dijadwalkan untuk berlangsung pada pertengahan bulan April 2024.

Sontak berita pindah agama Bharada E yang juga merupakan anggota Brimob tersebut mendapat berbagai reaksi dari warganet.

