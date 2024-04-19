Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dialog Spesial Rakyat Bersuara: Palu MK! Babak Baru Demokrasi Indonesia

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |19:22 WIB
Dialog Spesial Rakyat Bersuara: Palu MK! Babak Baru Demokrasi Indonesia
Rakyat Bersuara. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - iNews kembali menghadirkan program Dialog Spesial Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Rocky Gerung, Eep Saefulloh dan para narasumber kredibel lainnya. Acara ini disiarkan langsung di MNC Conference Hall iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dalam Rakyat Bersuara sebelumnya yang dihadiri oleh I Gusti Putu Artha selaku Eks Komisioner KPU membahas soal Gebrakan Sidang MK. Secara blak-blakan ia mengatakan bahwa kesakralan Pemilu 2024 berbeda karena adanya kekuasaan yang terlibat yakni Gibran Rakabuming Raka selaku anak Presiden Jokowi.

 BACA JUGA:

Refly Harun selaku tim hukum AMIN juga ikut menanggapi dengan mengatakan apa yang selama ini diperjuangkan bukan hanya untuk kepentingan pasangan calon tapi untuk kepentingan demokrasi Indonesia. Ia juga menegaskan tidak ingin negara ini dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang curang, apalagi yang terlibat dengan berbagai persoalan yang terus diperdebatkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement