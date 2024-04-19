Dialog Spesial Rakyat Bersuara: Palu MK! Babak Baru Demokrasi Indonesia

JAKARTA - iNews kembali menghadirkan program Dialog Spesial Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Rocky Gerung, Eep Saefulloh dan para narasumber kredibel lainnya. Acara ini disiarkan langsung di MNC Conference Hall iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dalam Rakyat Bersuara sebelumnya yang dihadiri oleh I Gusti Putu Artha selaku Eks Komisioner KPU membahas soal Gebrakan Sidang MK. Secara blak-blakan ia mengatakan bahwa kesakralan Pemilu 2024 berbeda karena adanya kekuasaan yang terlibat yakni Gibran Rakabuming Raka selaku anak Presiden Jokowi.

Refly Harun selaku tim hukum AMIN juga ikut menanggapi dengan mengatakan apa yang selama ini diperjuangkan bukan hanya untuk kepentingan pasangan calon tapi untuk kepentingan demokrasi Indonesia. Ia juga menegaskan tidak ingin negara ini dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang curang, apalagi yang terlibat dengan berbagai persoalan yang terus diperdebatkan.