HOME NEWS NASIONAL

Rakor di Kemenko Polhukam, Panglima TNI Bahas Situasi Papua dan Permasalahan Tanah Sumsel

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |20:28 WIB
Rakor di Kemenko Polhukam, Panglima TNI Bahas Situasi Papua dan Permasalahan Tanah Sumsel
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Rakor di Kemenko Polhukam (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) membahas perkembangan situasi di Papua dan Rakor membahas penyelesaian masalah lahan antara Pemda Sumatera Selatan dan TNI AU yang dipimpin Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bima Gedung Utama Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024).

Turut hadir dalam Rakor pembahasan perkembangan situasi di Papua di antaranya, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudji Rumekso, Wamendagri Jhon Wempi Wetipo, Wamenhan M. Herindra, Waka BIN Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, Kabais TNI Mayjen TNI Yudi Abrimantyo dan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Suntana.

Dan hadir dalam Rakor Pembahasan Permasalahan Tanah antara TNI AU dan Pemda Sumsel di antaranya Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Gubernur Sumsel H. A. Fatoni, Aslog Panglima TNI Mayjen TNI Jamallulael, Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro dan Aslog Kasau Marsda TNI Age Wiraksono.

(Arief Setyadi )

      
