Temui Prabowo di Kemenhan, Tony Blair Ucapkan Selamat Atas Pilpres 2024

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Inggris Raya 1997-2007 dan Executive Chairman ‍Tony Blair Institute, Tony Blair, menyambangi Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Jumat (19/4/2024). Dalam pertemuan itu Tony turut mengucapkan selamat atas keunggulan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Mulainya kehadiran Tony disambut hangat Prabowo. Dia bahkan mengaku senang bisa bertemu langsung oleh Tony. “Yang mulia apa kabar? Senang bertemu dengan Anda, terima kasih,” kata Prabowo menyapa Tony.

Selanjutnya, Tony membahas kemenangan Prabowo beserta pasangannya yakni Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Tak sungkan-sungkan, dia bahkan menyanjung kemenangan spektakuler yang dicapai oleh Prabowo.

“Selamat, Pak Prabowo. Fantastis,” kata Tony.

Keduanya pun akhirnya larut dalam diskusi dan bertukar pikiran terkait pertahanan dan isu-isu global lainnya. Di akhir pertemuan, Tony memberikan sebuah buku memoar yang ditulis oleh Tony Blair dengan judul "A Journey". Buku tersebut berisi tentang kisah perjalanan politik Tony Blair.

Sementara itu, Country Director Tony Blair Institute Indonesia Shuhaela Haqim menyampaikan, dalam pertemuan tersebut Prabowo dan Tony sepakat bahwa salah satu kunci pencapaian kemakmuran dan perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia adalah melalui strategi transformasi, yang membutuhkan penegakan keamanan dan stabilitas negara.

“Selain itu, diperlukan berbagai upaya strategis seperti pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pemberian makanan bergizi, pemberdayaan ekonomi lokal, transformasi digital, serta penerapan inklusi keuangan. Semua ini merupakan langkah transformatif untuk menjadi negara maju,” sambung Shuhaela.

(Arief Setyadi )