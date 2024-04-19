Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Temui Prabowo di Kemenhan, Tony Blair Ucapkan Selamat Atas Pilpres 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:05 WIB
Temui Prabowo di Kemenhan, Tony Blair Ucapkan Selamat Atas Pilpres 2024
Prabowo Subianto bertemu Tony Blair di Kemenhan RI (Foto: Dok/Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Inggris Raya 1997-2007 dan Executive Chairman ‍Tony Blair Institute, Tony Blair, menyambangi Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Jumat (19/4/2024). Dalam pertemuan itu Tony turut mengucapkan selamat atas keunggulan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Mulainya kehadiran Tony disambut hangat Prabowo. Dia bahkan mengaku senang bisa bertemu langsung oleh Tony. “Yang mulia apa kabar? Senang bertemu dengan Anda, terima kasih,” kata Prabowo menyapa Tony.

Selanjutnya, Tony membahas kemenangan Prabowo beserta pasangannya yakni Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Tak sungkan-sungkan, dia bahkan menyanjung kemenangan spektakuler yang dicapai oleh Prabowo.

“Selamat, Pak Prabowo. Fantastis,” kata Tony.

Keduanya pun akhirnya larut dalam diskusi dan bertukar pikiran terkait pertahanan dan isu-isu global lainnya. Di akhir pertemuan, Tony memberikan sebuah buku memoar yang ditulis oleh Tony Blair dengan judul "A Journey". Buku tersebut berisi tentang kisah perjalanan politik Tony Blair.

Sementara itu, Country Director Tony Blair Institute Indonesia Shuhaela Haqim menyampaikan, dalam pertemuan tersebut Prabowo dan Tony sepakat bahwa salah satu kunci pencapaian kemakmuran dan perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia adalah melalui strategi transformasi, yang membutuhkan penegakan keamanan dan stabilitas negara.

“Selain itu, diperlukan berbagai upaya strategis seperti pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pemberian makanan bergizi, pemberdayaan ekonomi lokal, transformasi digital, serta penerapan inklusi keuangan. Semua ini merupakan langkah transformatif untuk menjadi negara maju,” sambung Shuhaela.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement