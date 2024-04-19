Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Songsong Indonesia Emas 2045, GP Ansor Gelar Gowes 90 Km Berakhir di "Tanah Keramat"

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:23 WIB
Songsong Indonesia Emas 2045, GP Ansor Gelar Gowes 90 Km Berakhir di
Ketua Umum PP Ansor Addin Jauharudin (Foto: Ist/sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor akan menyelenggarakan acara gowes santai sejauh 90 kilometer dari Jakarta ke Bogor, Jawa Barat, pada Minggu 21 April 2024. Acara ini diikuti seluruh pengurus Pimpinan Pusat Ansor serta para kader di sembilan titik yang tersebar dari Jakarta ke Bogor.

Menurut Ketua Umum PP Ansor, Addin Jauharudin, gowes Ansor 90 Km ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik para pengurus dan kader Ansor, tetapi juga sebagai pengingat akan perjuangan para pejuang kemerdekaan dengan sumber daya atau senjata seadanya pada masa itu.

"Jerih payah itu kita simbolkan dengan sepeda," ujar Addin dalam siaran pers, dikutip Jumat (19/4/2024).

Selain itu, kegiatan bersepeda santai ini juga merupakan simbol dari tekad Ansor untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang teratur, satu komando, disiplin tinggi, fisik sehat dan loyalitas tak terbatas.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membawa Ansor menuju generasi emas yang sukses dan mulia," ujarnya.

Perjalanan sejauh 90 kilometer ini memiliki makna tersendiri. Jarak tersebut melambangkan usia istimewa 90 tahun, mendekati satu abad Indonesia merdeka.

"Ansor lahir sebelum kemerdakaan, menandakan organisasi pendiri republik. Di usia yang sangat matang ini tidak pernah akan tenggelam, melainkan akan terus kuat dan bermanfaat," ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa 90 tahun adalah momentum penting yang menunjukkan pengalaman dan kontribusi Ansor bagi bangsa. "Kami semua awalnya dari nol (0) lahir tumbuh dan berkembang untuk perjuangan NU (bintang 9). Sampai saat ini, kami adalah pandu bagi organisasi NU. Kami lahir menjadi elemen kinetik Nahdlatul Ulama," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/337/3093537/gp_ansor-MvPF_large.jpg
Luncurkan Ansor Stokis, Ketum GP Ansor: Ciptakan Toleransi Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/337/3093371/prabowo-oHqv_large.jpg
Dukung Program Prabowo, GP Ansor Launching Ansor Stokis di CFD Sudirman-Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/337/3076511/pbnu-znef_large.jpg
Anindya Bakrie Didapuk Jadi Anggota Kehormatan GP Ansor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/337/3060305/gp_ansor_tuntut_pihak_yang_fitnah_gus_addin_minta_maaf-v8ZJ_large.jpg
Gus Addin Difitnah Cium Tangan Paus Fransiskus, GP Ansor Tuntut Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054128/gp_ansor-iaMX_large.jpg
Simposium Internasional PPI Dunia ke-16, GP Ansor Dorong Kolaborasi Lintas Agama Pemuda Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009129/gp-ansor-temui-jokowi-di-istana-ini-yang-dibahas-0gxT726Bw2.jpg
GP Ansor Temui Jokowi di Istana, Ini yang Dibahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement