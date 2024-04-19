Songsong Indonesia Emas 2045, GP Ansor Gelar Gowes 90 Km Berakhir di "Tanah Keramat"

JAKARTA - Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor akan menyelenggarakan acara gowes santai sejauh 90 kilometer dari Jakarta ke Bogor, Jawa Barat, pada Minggu 21 April 2024. Acara ini diikuti seluruh pengurus Pimpinan Pusat Ansor serta para kader di sembilan titik yang tersebar dari Jakarta ke Bogor.

Menurut Ketua Umum PP Ansor, Addin Jauharudin, gowes Ansor 90 Km ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik para pengurus dan kader Ansor, tetapi juga sebagai pengingat akan perjuangan para pejuang kemerdekaan dengan sumber daya atau senjata seadanya pada masa itu.

"Jerih payah itu kita simbolkan dengan sepeda," ujar Addin dalam siaran pers, dikutip Jumat (19/4/2024).

Selain itu, kegiatan bersepeda santai ini juga merupakan simbol dari tekad Ansor untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang teratur, satu komando, disiplin tinggi, fisik sehat dan loyalitas tak terbatas.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membawa Ansor menuju generasi emas yang sukses dan mulia," ujarnya.

Perjalanan sejauh 90 kilometer ini memiliki makna tersendiri. Jarak tersebut melambangkan usia istimewa 90 tahun, mendekati satu abad Indonesia merdeka.

"Ansor lahir sebelum kemerdakaan, menandakan organisasi pendiri republik. Di usia yang sangat matang ini tidak pernah akan tenggelam, melainkan akan terus kuat dan bermanfaat," ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa 90 tahun adalah momentum penting yang menunjukkan pengalaman dan kontribusi Ansor bagi bangsa. "Kami semua awalnya dari nol (0) lahir tumbuh dan berkembang untuk perjuangan NU (bintang 9). Sampai saat ini, kami adalah pandu bagi organisasi NU. Kami lahir menjadi elemen kinetik Nahdlatul Ulama," tuturnya.