Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Napi Narkoba Mesum dengan Wanita di Lapas, Ini Penjelasan Kemenkumham

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |22:47 WIB
Viral Napi Narkoba Mesum dengan Wanita di Lapas, Ini Penjelasan Kemenkumham
Ilustrasi (Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Kadiyono mengungkapkan bahwa video mesum yang beredar dan diduga dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan narkoba berinisi JS dengan seorang perempuan di sebuah ruangan Lembaga Pemasyarakatan di Jawa Tengah merupakan video lama.

"Dari hasil penyelidikan sementara yang kami lakukan, kejadian tersebut diduga sudah lama dan kasusnya telah dilakukan tindakan sesuai ketentuan," ujar Kadivpas Kemenkumham Jateng Kadiyono memberikan tanggapan, Jumat (19/4/2024).

Dikatakan, video tersebut diduga dibuat pada sekitar tahun 2020 dan telah dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah tetap akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan beredarnya video tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157523/viral-seqw_large.jpg
Lisa Mariana Mangkir Dipanggil Polisi soal Video Porno, Lawan Mainnya Diperiksa di RS Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157358/lisa_mariana-vGzc_large.jpg
Selebgram Lisa Mariana Kembali Dipanggil Polda Jabar Terkait Kasus Video Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/525/3155567/video_mesum-au3f_large.jpg
Lisa Mariana Diperiksa 5 Jam di Polda Jabar Terkait Video Mesum, Akui Pemeran Wanita Dirinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/609/3101169/viral-7FnG_large.jpg
Bejat! Guru Diduga Mesum dengan Siswi SMP Dalam Masjid, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/525/3087042/viral-RqPj_large.jpg
Heboh! Beredar Link Video Syur Pelajar SMA Sukabumi Bersetubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/519/3081254/viral-nA1W_large.jpg
Blitar Gempar! Video Syur TKW Hong Kong dengan Pacarnya Viral di Media Sosial
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement