Viral Napi Narkoba Mesum dengan Wanita di Lapas, Ini Penjelasan Kemenkumham

SEMARANG - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Kadiyono mengungkapkan bahwa video mesum yang beredar dan diduga dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan narkoba berinisi JS dengan seorang perempuan di sebuah ruangan Lembaga Pemasyarakatan di Jawa Tengah merupakan video lama.

"Dari hasil penyelidikan sementara yang kami lakukan, kejadian tersebut diduga sudah lama dan kasusnya telah dilakukan tindakan sesuai ketentuan," ujar Kadivpas Kemenkumham Jateng Kadiyono memberikan tanggapan, Jumat (19/4/2024).

Dikatakan, video tersebut diduga dibuat pada sekitar tahun 2020 dan telah dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah tetap akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan beredarnya video tersebut.