Hingga Tengah Malam, Asap Hitam Masih Mengepul di Toko Bingkai Mampang

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame dan Galery di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, pada Kamis (18/4/2024) malam. Hingga tengah malam ini, asap hitam pekat pun masih mengepul dari toko yang terbakar itu, jalanan di atas Underpass Mampang pun masih dilakukan penutupan.

Berdasarkan pantauan, petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan masih berjibaku melakukan pemadaman api yang membakar toko bingkai tersebut hingga tengah malam sekira pukul 23.45 WIB.

Pemadam masih menyemprotkan air menggunakan alat Bronto Skylift dari depan toko tersebut.

Setidaknya, ada 20 lebih mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api sejak sekira pukul 19.30 WIB hingga saat ini. Semua mobil pemadam itu berjejeran di sekitar perempatan Jalan Kapten Tendean menuju Jalan Mampang Prapatan Raya.

Meski api sudah tampak padam, asap hitam masih terus mengepul dari bangunan berlantai 4 di bagian belakang toko tersebut. Adapun bangunan berlantai 4 itu diduga menjadi titik awal mula api muncul, yang mana api berasal dari bagian basement.

Hingga saat ini, petugas kepolisian pun masih melakukan penutupan jalan di atas Underpass Mampang, tepatnya dari lampu merah arah Jalan Kapten Tendean menuju Jalan Mampang Prapatan Raya.