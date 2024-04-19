Puting Beliung Terbangkan Atap Rumah di Cipayung

JAKARTA - Hujan deras yang disertai angin kencang di Jakarta pada Kamis 18 April 2024, sore kemarin, sempat menimbulkan kerusakan di sejumlah tempat. Salah satunya menjadi nasib nahas karena menimpa sebuah rumah di Jalan TPU Munjul RT 05/02, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Atap rumah tersebut tertiup angin puting beliung hingga terbang dan terluluh lantak.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan atap rumah tersebut roboh pada pukul 16.45 WIB saat hujan dan angin kencang masih berlangsung. Ia mengatakan atap tersebut terbang dikarenakan kencangnya angin puting beliung di kala hujan tersebut.

"Saat hujan, angin tiba-tiba menerbangkan atap. Diduga berdasarkan laporan warga, terdapat angin puting beliung," ujar Gatot melalui keterangannya, Jumat (19/4/2024).

Gatot menuturkan atap tersebut terbang hingga luluh lantak di sekitaran jalan dekat rumah tersebut. Sejumlah instalasi listrik pun terdampak sehingga cukup mempersulit proses evakuasi.

"Proses evakuasi sedikit terkendala dikarenakan adanya gangguan pada instalasi listrik. Proses evakuasi diperkirakan berlangsung hampir enam jam lamanya," terang Gatot.

Dia menerangkan, Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan dua unit mobil Damkar ke lokasi disertai enam personil guna mengevakuasi atap roboh tersebut.

"Waktu awal evakuasi dimulai sekira pukul 17.35 WIB. Dinyatakan rampung dan selesai pada pukul 22.20 WIB," ujar Gatot.