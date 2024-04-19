Prakiraan Cuaca Jakarta: Diguyur Hujan Disertai Petir

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di beberapa wilayah DKI Jakarta berpotensi hujan disertai petir pada siang dan malam hari, Jumat (19/4/2024).

Melalui informasi peringatan dini dari situs www.bmkg.go.id menyatakan bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta berada dalam cuaca berawan pada pagi hari. Sementara Kepulauan seribu diguyur hujan.

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Jaksel dan Jaktim pada siang hingga sore hari," tulis petugas dikutip dalam laman resmi BMKG, Jumat (19/4/2024).

Guyuran hujan diserta petir tersebut diperkirakan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari. Sementara wilayah lainnya diprediksi hujan ringan hingga sedang.

Hujan juga diperkirakan mengguyur pada malam hari. Namun, untuk Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu terpantau berawan.

Kemudian pada dini hari wilayah DKI Jakarta bagian Utara dan kepulauan seribu kembali diguyur hujan. Lalu DKI Jakarta bagian lainnya terpantau berawan.

Suhu udara pada hari ini berkisar antara 23-31 derajat celcius dengan tingkat kelembaban 75-100 persen.

(Angkasa Yudhistira)