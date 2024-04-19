Terungkap! Wanita yang Tewas di Pulau Pari Korban Pembunuhan

JAKARTA - Kasus temuan mayat perempuan dengan kondisi terbungkus kardus di Dermaga Ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Jakarta Utara diduga korban pembunuhan.

"Informasi dari penyidik diduga korban pembunuhan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi, Jumat (19/4/2024).

Selain itu, dari hasil pendalaman, penyidik telah mengetahui identitas perempuan beranting kupu-kupu tersebut. Dari data dan informasi yang diperoleh, perempuan itu berinisial R dan berusia 35 tahun.

"Telah mengetahui identitas korban, yang ditemukan meninggal dunia di Dermaga Ujung Pulau Pari," sebutnya.

Polisi mengamankan tiga orang dalam kasus penemuan perempuan berinisal R (35) di Dermaga Ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu, pada Sabtu (13/4/2024). Dari tiga orang yang diamankan, salah satunya ialah pacar korban.