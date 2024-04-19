Kecelakaan Truk dan Kontainer di Meruya, Tol Janger Padat Merayap

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger), Meruya, Jumat (19/4/2024) pagi. Kecelakaan lalu lintas ini melibatkan Truk dan Kontainer di lajur dua atau tengah Tol Janger.

Imbas kecelakaan ini, Tol Janger KM06 hingga Karang Tengah KM09 padat merayap. Sementara kecelakaan dalam penanganan petugas Jasa Marga.

“Tol Janger Meruya KM 06 - Karang Tengah KM 09 Padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan Truk dan Kontainer di lajur 2/tengah,” tulis Jasa Marga lewat akun media sosial resminya.

Selain itu, Jasa Marga juga melaporkan bahwa Tol Janger arah Kunciran padat akibat volume kendaraan. “Tol Janger Tanggerang KM 18 - Kunciran KM 14 PADAT, kepadatan volume lalin. Kunciran KM 13 - Karang Tengah Barat KM 11 Padat, kepadatan volume lalin. Kembangan KM 08 - Kedoya KM 04 Padat, kepadatan volume lalin.”

Jasa Marga juga memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Tol Janger setelah Underpass Tomang hingga Kebon Jeruk KM 03+400. Oleh karena itu, Jasa Marga meminta masyarakat yang melintas untuk hati-hati dan tertib dalam antrian.

“Tol Janger HATI-HATI di Setelah Underpass Tomang - Kb Jeruk KM 03+400, ada LAJUR CONTRAFLOW dari arah Kb Jeruk di lajur 3/kanan,” tulisnya.

(Awaludin)