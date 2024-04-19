Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Truk dan Kontainer di Meruya, Tol Janger Padat Merayap

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |08:59 WIB
Kecelakaan Truk dan Kontainer di Meruya, Tol Janger Padat Merayap
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger), Meruya, Jumat (19/4/2024) pagi. Kecelakaan lalu lintas ini melibatkan Truk dan Kontainer di lajur dua atau tengah Tol Janger.

Imbas kecelakaan ini, Tol Janger KM06 hingga Karang Tengah KM09 padat merayap. Sementara kecelakaan dalam penanganan petugas Jasa Marga.

“Tol Janger Meruya KM 06 - Karang Tengah KM 09 Padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan Truk dan Kontainer di lajur 2/tengah,” tulis Jasa Marga lewat akun media sosial resminya.

Selain itu, Jasa Marga juga melaporkan bahwa Tol Janger arah Kunciran padat akibat volume kendaraan. “Tol Janger Tanggerang KM 18 - Kunciran KM 14 PADAT, kepadatan volume lalin. Kunciran KM 13 - Karang Tengah Barat KM 11 Padat, kepadatan volume lalin. Kembangan KM 08 - Kedoya KM 04 Padat, kepadatan volume lalin.”

Jasa Marga juga memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Tol Janger setelah Underpass Tomang hingga Kebon Jeruk KM 03+400. Oleh karena itu, Jasa Marga meminta masyarakat yang melintas untuk hati-hati dan tertib dalam antrian.

“Tol Janger HATI-HATI di Setelah Underpass Tomang - Kb Jeruk KM 03+400, ada LAJUR CONTRAFLOW dari arah Kb Jeruk di lajur 3/kanan,” tulisnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179771//kecelakaan-x7gh_large.jpg
Tragis! Lansia di Cakung Ditabrak Motor dan Mobil hingga Tewas di Cakung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177585//wanita_yang_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_meninggal_dunia_ini_cara_tangani_keadaan_darurat-RM41_large.jpg
Wanita yang Jatuh dari Lantai Atas Bandara Meninggal Dunia, Ini Cara Tangani Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177583//seorang_wanita_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_orang_orang_panik-FKPa_large.jpg
Seorang Wanita Jatuh dari Lantai Atas Bandara, Orang-Orang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement