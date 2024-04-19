Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Mampang Gegara Kompresor Meledak

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |09:02 WIB
Kebakaran di Mampang Gegara Kompresor Meledak
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tujuh orang meninggal dunia akibat kebakaran di sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan diduga akibat dari ledakan kompresor.

Sub Command Center 41, Imbang Satriana mengatakan, kejadian kebakaran terjadi pada sebuah toko figura pada Kamis (18/4/2024) malam. Kompresor pada toko figura tersebut diduga meledak dan mengakibatkan kebakaran hebat.

"Dugaan penyebab kebakaran dari ledakan kompresor," kata Imbang, Jumat (18/4/2014).

Peristiwa kebakaran terjadi akibat ledakan di kompresor toko Figura dan terjadi kebakaran besar para pekerja berhamburan keluar kemudian menelpon pos Pemadam kebakaran untuk meminta bantuan.

Halaman:
1 2
      
