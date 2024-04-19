Kebakaran di Mampang Gegara Kompresor Meledak

JAKARTA - Tujuh orang meninggal dunia akibat kebakaran di sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan diduga akibat dari ledakan kompresor.

Sub Command Center 41, Imbang Satriana mengatakan, kejadian kebakaran terjadi pada sebuah toko figura pada Kamis (18/4/2024) malam. Kompresor pada toko figura tersebut diduga meledak dan mengakibatkan kebakaran hebat.

"Dugaan penyebab kebakaran dari ledakan kompresor," kata Imbang, Jumat (18/4/2014).

Peristiwa kebakaran terjadi akibat ledakan di kompresor toko Figura dan terjadi kebakaran besar para pekerja berhamburan keluar kemudian menelpon pos Pemadam kebakaran untuk meminta bantuan.