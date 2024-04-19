Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Toko Figura di Mampang Terbakar, Disgulkarmat DKI: 7 Orang Tewas dan 5 Terluka

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |09:18 WIB
Toko Figura di Mampang Terbakar, Disgulkarmat DKI: 7 Orang Tewas dan 5 Terluka
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Sebanyak 12 orang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran hebat toko figura dan frame di Jalan Mampang Prapatan Raya RT 1 RW 3, Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4) malam. Adapun tujuh diantaranya dinyatakan meninggal dunia terdapat satu anak dan balita perempuan.

"Korban luka bakar 5 orang dirujuk ke RSPP dan RSUD Mampang. Korban meninggal 7 orang diantaranya 2 wanita dewasa, 3 pria dewasa, 1 anak perempuan, dan 1 balita perempuan," kata Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan dalam keterangannya, Jumat (19/4/2024).

Satriadi menduga kebakaran dipicu dari ledakan sebuah kompresor dan terjadi kebakaran besar.

"Terjadi ledakan di kompresor toko Figura dan terjadi kebakaran besar," ucapnya.

Lebih lanjut, Satriadi mengatakan sebanyak 31 unit damkar dan 100 personil dikerahkan dan situasi terkini masih dalam proses pendinginan atau kuning.

(Awaludin)

      
