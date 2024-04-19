Kebakaran Tewaskan 7 Orang, Polisi Masih Tutup Jalan Mampang Raya

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah toko bingkai Saudara Frame dan Galery di Jalan Mampang Prapatan Raya, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4/2024) malam. Akibat peristiwa itu Jalan Mampang Raya masih ditutup, pada pagi ini.

Jalan tersebut masih di tutup sebab petugas damkar masih terlihat membersihkan puing bekas kebakaran semalam. Nampak tak ada satu kendaraan yang melintas di jalan itu.

BACA JUGA: Kebakaran di Mampang Gegara Kompresor Meledak

Sebelumnya, Sub Command Center 41, Imbang Satriana mengatakan, atas kejadian itu tujuh orang meninggal dunia. Kebakaran diduga akibat dari ledakan kompresor.

"Korban meninggal tujuh orang dua wanita dewasa, tiga pria dewasa, satu anak perempuan dan satu balita perempuan," kata Imbang, kepada wartawan, Kamis (19/4/2024).

Lebih detail dia mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi pada Kamis (18/4/2024) malam. Sebanyak 31 unit pemadam kebakaran dikerahkan dengan jumlah personel 100 orang.