INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bakal Ada Demo di Patung Kuda, Polisi Siagakan 2.713 Petugas Gabungan

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |10:44 WIB
Bakal Ada Demo di Patung Kuda, Polisi Siagakan 2.713 Petugas Gabungan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Sebanyak 2.713 personel TNI-Polri akan mengamankan aksi dari sejumlah elemen masyarakat di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024).

"Hari ini kami siap mengamankan warga yang akan menyampaikan pendapat dan kami menerjunkan 2.713 personel gabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro.

Susatyo menambahkan, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional. Tergantung, bagaimana kondisi di lapangan.

"Sementara itu untuk rekayasa lalu lintas nantinya bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan," kata Susatyo.

Pihaknya pun akan menutup sejumlah ruas jalan ketika para peserta aksi tiba di lokasi, berikut adalah daftar jalan yang akan ditutup apa bila peserta aksi mulai berdatangan.

- TL. Harmoni yang mengarah ke Jl. Merdeka Barat ditutup dialihkan ke Jl. Kesehatan.

- Jl. Perwira yang mengarah Jl. Merdeka Utara kita tutup, jalur dialirkan kearah Istiqlal dan lapangan Banteng.

Halaman:
1 2
      
