Gelapkan 80 Kilogram Daging Sapi Kemasan, Pria di Bogor Ditangkap Polisi

BOGOR - Pria berinisial UN (35), ditangkap polisi usai menggelapkan puluhan kilogram daging sapi kemasan di Caringin, Kabupaten Bogor. Pelaku diketahui merupakan karyawan dari tempat tersebut.

Kapolsek Caringin AKP Ketut Laswarjana mengatakan peristiwa itu bermula ketika pemlik usaha sedang menghitung daging kemasan di dalam gudang pada Selasa 16 April 2024. Ketika dihitung, terdapat 80 kilogram daging kemasan telah menghilang.

"Setelah melihat CCTV, pelakunya UN telah melakukan tindak pidana penggelapan daging. Dimana jelas terbukti dari hasil rekaman CCTV," kata Ketut dalam keterangannya, Jumat (19/4/2024).

Pemilik pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku penggelapan tersebut.