Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelapkan 80 Kilogram Daging Sapi Kemasan, Pria di Bogor Ditangkap Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |11:15 WIB
Gelapkan 80 Kilogram Daging Sapi Kemasan, Pria di Bogor Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pria berinisial UN (35), ditangkap polisi usai menggelapkan puluhan kilogram daging sapi kemasan di Caringin, Kabupaten Bogor. Pelaku diketahui merupakan karyawan dari tempat tersebut.

Kapolsek Caringin AKP Ketut Laswarjana mengatakan peristiwa itu bermula ketika pemlik usaha sedang menghitung daging kemasan di dalam gudang pada Selasa 16 April 2024. Ketika dihitung, terdapat 80 kilogram daging kemasan telah menghilang.

"Setelah melihat CCTV, pelakunya UN telah melakukan tindak pidana penggelapan daging. Dimana jelas terbukti dari hasil rekaman CCTV," kata Ketut dalam keterangannya, Jumat (19/4/2024).

Pemilik pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku penggelapan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179571//ayu_chairun_nisa_laporkan_ashanty-ImZd_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Ditahan Buntut Kasus Penggelapan Dana Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177125//eks_karyawan_ashanty_jadi_tersangka_penggelapan-J3dP_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan Dana Perusahaan Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175159//ashanty-vZF4_large.jpg
Eks Karyawan Klaim Diintimidasi Pihak Ashanty saat Tanda Tangan Surat Pengakuan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/525/3160485//penipuan-Yd8z_large.jpg
Pria Ini Tipu Mahasiswa Modus Minta Tolong, 14 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160463//penggelapan-9aoq_large.jpg
Bareskrim Tangkap Eks CEO eFishery Gibran Huzaifah, Langsung Dijebloskan ke Tahanan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159814//penipuan-vhFS_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Barang Ekspor, Korbannya Yayasan TNI AD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement