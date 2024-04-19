Ini Identitas 7 Korban Tewas dan 5 Luka-Luka Akibat Kebakaran Hebat Toko di Mampang Jaksel

JAKARTA - Sebanyak 12 orang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran hebat Toko Saudara Frame di Jalan Mampang Prapatan Raya RT 1 RW 3, Kel Mampang Prapatan, Kec mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis (18/4) malam. Adapun tujuh diantaranya dinyatakan meninggal dunia terdapat satu anak dan balita perempuan.

Berdasarkan data yang diterima MNC Portal Indonesia dari BPBD Provinsi DKI Jakarta terdapat identitas lima korban luka bakar yang dirujuk ke sejumlah rumah sakit diantaranya O (35) ke RS Tarakan, S (40) ke RS Siloam Kebon Jeruk, MZA (26) ke RSUD Pasar Minggu, S (44) ke RSUD Pasar Minggu, dan YP (24) ke RSUD Mampang.

Kemudian seluruh korban tewas sebanyak 7 orang dilarikan ke RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi lebih lanjut. Berikut identitas tujuh korban tewas berinisial TT (75) laki-laki, H (39) perempuan, R (2), A (8), T (25) perempuan, S (20) perempuan dan perempuan (18).

"Jenazah di bawa ke rumah sakit RS. Polri Kramat Jati," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Yohan dalam keterangannya, Jumat (19/4/2024).

Situasi terkini dilokasi terpantau sejumlah petugas damkar dan mobil damkar masih standby berjibaku melakukan proses pendinginan kebakaran ruko 4 lantai tersebut. Sementara arus lalin Jalan Raya Mampang Prapatan mengarah ke Ragunan masih dilakukan penutupan.