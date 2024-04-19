Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

7 Korban Tewas Kebakaran di Mampang Terjebak di Lantai Dua

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |11:35 WIB
7 Korban Tewas Kebakaran di Mampang Terjebak di Lantai Dua
Kebakaran di Mampang (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pihak Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan evakuasi dan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) sebuah toko frame yang mengalami kebakaran. Polisi memastikam tujuh orang meninggal karena terjebak di dalam gedung.

Wakil Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi mengatakan, pihaknya baru berhasil mengevakuasi ketujuh korban pada pada pukul 07.30 WIB. Total itu ada 12 korban, 7 dinyatakan meninggal dunia.

Ketujuh korban telah didipastikan meniggal dunia akibat terjebak di dalam gedung yang terbakar. Sedangkan lima orang korban mengalami luka-luka yang sudah dievakuasi sejak tadi malam dan saat ini masih dalam perawatan itensif di RSUD Mampang, RSUD Pasar Minggu, RS Tarakan, RS Siloam Kebun Jeruk.

"Tujuh korban baru bisa dievakuasi pada pagi tadi pukul 7.30 artinya yang ketujuhnya tidak bisa keluar dari TKPnya tidak bisa keluar dari TKP dan baru ditemukan jenazahnya pagi tadi," kata Henrikus di lokasi, Selasa (19/4/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, korban meninggal berada di lantai 2 gedung yang memiliki loma lantai. Saat lantai dasar terbakar para korban berada di lantai 2 dan terjebak sehingga tidak dapat keluar.

"Korban ini dipastikan berada di dalam TKP, aktivitas yang dilakukan masing-masing berbeda beda. Ada yang memang sedang melakukan aktivitas usaha, terkait dengan frame ini khususnya para pegawai, ada juga yang melakukan aktivitas rumah tangga seperti umumnya, karena ada juga korban yang berasal dari keluarga pemilik toko," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
