Mobil Pikap Tabrak Sejumlah Motor di Depok, 3 Orang Jadi Korban

DEPOK- Sebuah mobil Suzuki Pikap dengan nomor polisi F 8388 HR menabrak dua motor Yamaha Aerox F 6750 FGF dan Yamaha Mio GT B 3569 EUF di Jalan Raya Citayam dekat TPU Belimbing, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (19/4/2024).

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi mengatakan terdapat tiga korban luka-luka.

"Korban luka pengemudi Aerox berinisial A mengalami luka memar pada bagian kepala dan patah tulang kaki kanan (LB),"ujar Made.

"Pengemudi Mio GT berinisial AY mengalami luka memar pada bagian dada dan memar pada bagian pelipis kiri ( LR ). Ketiga penumpang Mio GT berinisial MY (42) mengalami luka memar pada bagian dada ( LR ). Seluruhnya dilakukan tindakan medis di RS. Alia Depok," kata Made saat dikonfirmasi," lanjutnya.

Ia memastikan tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden tersebut. "Iya nggak ada yang meninggal dunia," katanya.

Made menjelaskan, kronologi kecelakaan tersebut berawal mobil pikap melaju di Jalan Raya Citayam dari arah Selatan menuju Utara.