HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Sholat Jumat Peserta Aksi di Patung Kuda, Din Syamsuddin Khatib dan Petinggi FPI Sobri Lubis Imam

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |13:09 WIB
Momen Sholat Jumat Peserta Aksi di Patung Kuda, Din Syamsuddin Khatib dan Petinggi FPI Sobri Lubis Imam
Massa Sholat Jumat di Patung Kuda/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Momen sejumlah elemen masyarakat melakukan Sholat Jumat di pelataran jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Jumat (19/4/2024).

Sholat Jumat tersebut, dilakukan sebelum mereka melakukan aksi tolak pemilu curang dan mendukung diskualifikasi pasangan calon (paslon) 02 Prabowo-Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelum Sholat Jumat, Ketua Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) Din Syamsuddin berkhutbah di depan jamaah yang duduk rapih di pelataran jalan tersebut.

Sholat Jumat dipimpin Imam Ketua PA 212 yang juga petinggi FPI Kyai Sobri Lubis. Setelah sholat Jum'at selesai, sholat pun dilanjutkan dengan Jama ta'dim untuk para peserta aksi yang rumahnya jauh agar tak perlu mengkhawatirkan ketinggalan Sholat Ashar.

Sebelumnya, pantauan MNC Portal Indonesia, para peserta aksi mulai memadati area Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat sejak pukul 10.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
