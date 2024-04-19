Berkas Kasus Pornografi Siskaeee Cs Dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta

Siskaeee terlibat dalam kasus rumah produksi film porno di Jaksel. (Foto: Dok Ist)

JAKARTA - Berkas perkara 12 tersangka talent rumah produksi diduga konten pornografi di Jakarta Selatan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Salah satu tersangka dalam kasus ini adalah selebgram Siskaeee.

"Saat ini penyidik telah mengirimkan kembali berkas perkara yang sudah di-splitsing (pemecahan berkas perkara) sesuai petunjuk JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Jumat (19/4/2024).

Ade menyebut salah satu tersangka Siskaeee saat ini masih ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Polisi masih menunggu penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait berkas perkara yang telah dikirim oleh tim penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.