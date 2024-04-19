Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berkas Kasus Pornografi Siskaeee Cs Dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |15:07 WIB
Berkas Kasus Pornografi Siskaeee Cs Dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta
Siskaeee terlibat dalam kasus rumah produksi film porno di Jaksel. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Berkas perkara 12 tersangka talent rumah produksi diduga konten pornografi di Jakarta Selatan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Salah satu tersangka dalam kasus ini adalah selebgram Siskaeee.

"Saat ini penyidik telah mengirimkan kembali berkas perkara yang sudah di-splitsing (pemecahan berkas perkara) sesuai petunjuk JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Jumat (19/4/2024).

 BACA JUGA:

Ade menyebut salah satu tersangka Siskaeee saat ini masih ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Polisi masih menunggu penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait berkas perkara yang telah dikirim oleh tim penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145533/hanura-bi0M_large.jpg
Hanura Beri Bantuan Hukum untuk Bambang Raya Tersangka Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/337/3122339/viral-AETI_large.jpg
Polri Didesak Bongkar Pendapatan AKBP Fajar dari Unggah Konten Pornografi Anak ke Situs Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/338/3116205/penjara-kgNH_large.jpg
Jual Konten Porno Anak, Pria Karawang Raup Omzet hingga Rp80 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement