Kali Ciherang di Bogor Meluap, Dua Jembatan Putus dan 10 Warung Terdampak

BOGOR - Aliran air di Kali Ciherang, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, meluap pada Kamis 18 April 2024 sore. Luapan sungai terjadi karena hujan deras di wilayah tersebut.

"Hujan deras dengan intensitas yang tinggi mengakibatkan meluapnya Kali Ciherang," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Jumat (19/4/2024).

BACA JUGA:

Berdasarkan hasil pendataan, terdapat dua jembatan yakni penghubung dari Kampung Cigobang ke Kampung Landeuh dengan lebar 1,5 meter, panjang 15 meter dan jembatan penghubung wisata Leuwi Asih, yang terputus dihantam luapan air.

"Tidak bisa dilewati oleh warga setempat," jelasnya.

Selain itu, sejumlah warung yang berada di lokasi wisata Leuwi Asih juga terdampak. Beruntung, tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini.