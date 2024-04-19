4 Pelaku Pungli di Terminal dan Stasiun Depok Baru Diringkus

DEPOK - Tim Unit Penindakan dan Pengawasan (UPP) Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Metro Depok menggelar inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Terminal dan Stasiun Depok Baru, Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat (19/4/2024) pagi.

Tim UPP Saber Pungli yang didampingi Inspektorat, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok berhasil menindak empat orang yang diduga melakukan praktik pungli.

"Menurut laporan dari masyarakat yang diterima, keempat orang tersebut diduga terlibat dalam praktik pungli parkir yang merugikan masyarakat. Mereka diamankan oleh tim UPP Saber Pungli setelah melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus tersebut," kata Kepala Tim UPP Saber Pungli Kota Depok, AKBP Eko Wahyu Fredian dalam keterangannya.

Wahyu mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik pungli di wilayah Kota Depok. Ia tak segan melakukan penindakan dan akan membersihkan praktik pungli.

"Kami tidak akan mentolerir praktik pungli yang merugikan masyarakat. Kami akan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari pungutan liar," ujarnya.

Wahyu menjelaskan, keempat orang yang diamankan sedang dalam proses pendataan, klarifikasi serta mengamankan barang bukti guna proses lebih lanjut untuk pengembangan kasus ini.

(Arief Setyadi )