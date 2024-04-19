Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Pelaku Pungli di Terminal dan Stasiun Depok Baru Diringkus

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |16:23 WIB
4 Pelaku Pungli di Terminal dan Stasiun Depok Baru Diringkus
Penertiban pelaku pungli di stasiun dan terminal Depok Baru (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Tim Unit Penindakan dan Pengawasan (UPP) Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Metro Depok menggelar inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Terminal dan Stasiun Depok Baru, Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat (19/4/2024) pagi.

Tim UPP Saber Pungli yang didampingi Inspektorat, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok berhasil menindak empat orang yang diduga melakukan praktik pungli. 

"Menurut laporan dari masyarakat yang diterima, keempat orang tersebut diduga terlibat dalam praktik pungli parkir yang merugikan masyarakat. Mereka diamankan oleh tim UPP Saber Pungli setelah melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus tersebut," kata Kepala Tim UPP Saber Pungli Kota Depok, AKBP Eko Wahyu Fredian dalam keterangannya.

Wahyu mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik pungli di wilayah Kota Depok. Ia tak segan melakukan penindakan dan akan membersihkan praktik pungli. 

"Kami tidak akan mentolerir praktik pungli yang merugikan masyarakat. Kami akan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari pungutan liar," ujarnya.

Wahyu menjelaskan, keempat orang yang diamankan sedang dalam proses pendataan, klarifikasi serta mengamankan barang bukti guna proses lebih lanjut untuk pengembangan kasus ini.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177947/eco_park-MOnL_large.jpg
Heboh Oknum Komunitas Fotografer Mematok Biaya Motret di Tebet Eco Park Rp500 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/525/3153605/kapolres-t2D9_large.jpg
Pungli Rp100 Ribu per Mobil, Parkiran di Depan Stadion Si Jalak Harupat Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151405/pramono-wIba_large.jpg
Pramono Tugaskan Kadishub Periksa Petugas Derek Pungli Rokok ke Sopir Bajaj 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/340/3142921/viral-rPiz_large.jpg
Viral Oknum Polantas Diduga Pungli Rp150 Ribu ke Pengendara, Terekam Tawar-menawar Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/338/3140453/pungli-wPFo_large.jpg
Modus Jual Kantong, Preman Pungli Pedagang di Pasar Pedati Bogor Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/525/3127880/thr-R3Jq_large.jpg
Dedi Mulyadi Bakal Proses Hukum Kades Minta THR Rp165 Juta: Sama Kayak Preman Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement