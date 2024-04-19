Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bakal Panggil Pendeta Gilbert Usai Dalami Saksi dan Bukti

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |16:51 WIB
Polisi Bakal Panggil Pendeta Gilbert Usai Dalami Saksi dan Bukti
Pendeta Gilbert Lumoindong (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal mengusut kasus dugaan penistaan agama Gilbert Lumoindong soal ceramahnya yang menyinggung soal sholat dan zakat dalam Islam. Pemeriksaan pada pendeta Gilbert dilakukan setelah saksi dan bukti telah kuat.

"Kalau Pendeta Gilbert nanti kita masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi dulu, maupun alat bukti yang ada," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, Kamis (19/4/2025).

Lebih detail dia menjelaskan, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Gilbert pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pendalaman terhadap saksi dan bukti.

"Setelan rangkaian itu baru kita mungkin mengarah ke sana (pemeriksaan Pendeta Gilbert). Tapi harus kita lengkapi dulu," jelasnya.

Sebelumnya, pihaknya juga bakal melakukan pendalaman video ceramah tersebut. Nantinya, pelapor dalam kasus tersebut yakni Farhat Abbas juga bakal turut dipanggil.

"Termasuk pendalaman barang bukti yang beradar di media maupun melakukan pengecekan terhadap tempat ibadah," ungkapnya.

Diketahui, viral di media sosial di mana Pendeta Gilbert Lumoindong yang membuat gaduh soal ceramahnya yang membandingkan zakat antara umat Islam dengan Kristen yang dianggap keliru.

Halaman:
1 2
      
