Massa Aksi Tolak Pemilu Curang Bakar Ban, Loyalis Prabowo Bertahan Sambil Joget Oke Gas

JAKARTA - Massa aksi tolak pemilu curang, mulai membubarkan diri dari area aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebelum membubarkan diri, mereka membaka membakar sejumlah ban di lokasi, Jumat (19/4/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia, massa mulai berangsur meninggalkan Jalan Medan Merdeka Barat pada pukul 16.55 WIB.

Kobaran api dan asap hitam terlihat dari ban yang dibakar oleh peserta aksi tolak pemilu curang tersebut, dengan diiringi lagu-lagu religi mereka pergi meninggalkankan Patung Kuda.

Sementara itu, massa aksi simpatisan paslon 02 Prabowo-Gibran, masih bertahan di area aksi. Mereka memutar lagu-lagu penyemangat seperti Mahumere juga Oke Gas sambil bergoyang.

Sebelumnya, massa aksi di Patung Kuda saling lempar batu, hal tersebut terjadi karena adanya tambahan massa aksi yang baru datang, mereka merupakan pendukung paslon 02 Prabowo-Gibran.