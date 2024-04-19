Diterjang Angin Kencang, 38 Rumah Warga dan Bangunan Sekolah di Bogor Rusak

BOGOR - Puluhan rumah warga di wilayah Desa Cikoneng, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor rusak diterjang angin kencang. Sejumlah pohon pun tumbang dan menimpa rumah warga.

"Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang sehingga mengakibatkan pohon tumbang di beberapa titik yang menimpa rumah milik warga," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani dalam keterangannya, Jumat (19/4/2024).

Berdasarkan data sementara, terdapat 38 rumah dengan jumlah 38 KK/145 jiwa terdampak kejadian tersebut. Adapun rinciannya, satu rumah warga mengalami rusak berat dan 37 rumah rusak ringan.