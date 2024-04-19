Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diterjang Angin Kencang, 38 Rumah Warga dan Bangunan Sekolah di Bogor Rusak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |19:29 WIB
Diterjang Angin Kencang, 38 Rumah Warga dan Bangunan Sekolah di Bogor Rusak
Dampak angin kencang di Bogor. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Puluhan rumah warga di wilayah Desa Cikoneng, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor rusak diterjang angin kencang. Sejumlah pohon pun tumbang dan menimpa rumah warga.

"Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang sehingga mengakibatkan pohon tumbang di beberapa titik yang menimpa rumah milik warga," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani dalam keterangannya, Jumat (19/4/2024).

 BACA JUGA:

Berdasarkan data sementara, terdapat 38 rumah dengan jumlah 38 KK/145 jiwa terdampak kejadian tersebut. Adapun rinciannya, satu rumah warga mengalami rusak berat dan 37 rumah rusak ringan.

Halaman:
1 2
      
