HOME NEWS MEGAPOLITAN

Situasi Aman, Polisi Kembali Buka Jalan Merdeka Barat Pasca Kericuhan Demo

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |19:29 WIB
JAKARTA - Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat sudah mulai dibuka oleh pihak kepolisian setelah dua massa aksi membubarkan diri sejak pukul 17.00 WIB.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, di lokasi pada pukul 17.50 WIB, di Jalan Medan Merdeka Barat sendiri terpantau ramai tanpa adanya kepadatan. Sementara itu, di Jalan MH Thamrin juga terlihat keramaian kendaraan, namun tak terjadi kepadatan yang menumpuk.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro memastikan kondisi dan situasi di Patung Kuda aman setelah aksi yang berlangsung cukup panas pada siang menjelang sore hari.

"Tadi kedua kelompok sudah mulai meninggalkan kawasan patung kuda. Dan alhamdulillah pukul 6 sore kurang seperempat ini situasinya sudah lenggang. Dan kami sedang menyiapkan pembukaan barrier-barrier agar aktivitas masyarakat yang pulang kantor bisa kembali normal," kata Susatyo kepada wartawan di Patung Kuda, Jumat (19/4/2024).

Kedua massa aksi, pendukung tolak pemilu curang dan simpatisam Prabowo-Gibran sempat memanas. Beruntungnya, aksi saling lempar batu dam botol itu mereda setelah dilerai pihak kepolisian.

"Tadi sekitar pukul setengah 3 sore ya tadi ketika kelompok yang berada di sisi timur (simpatisan Prabowo-Gibran) datang kemudian sempat terjadi gesekan sebentar dan saling adu teriakan dan lempar-lemparan. Namun, kemudian hanya sekitar 5 menit petugas bisa mengendalikan kembali situasi dan kedua massa bisa dipisahkan dan orasi tetap berlanjut," pungkas Susatyo.

(Arief Setyadi )

      
