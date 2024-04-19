Diduga Dihipnotis, Motor Tukang Kopi di Bogor Raib

BOGOR - Seorang tukang kopi diduga menjadi korban hipnotis hingga motornya raib di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Saat ini, kasus tersebut masih penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Dalam video CCTV yang beredar di media sosial, terlihat korban yang diketahui berjualan kopi di pinggir jalan didatangi terduga pelaku berkemeja putih pada Rabu 17 April 2024. Tampak korban menghampiri terduga pelaku dan berbincang di trotoar.

Dinarasikan, ketika itu terduga pelaku datang untuk membeli kopi tetapi tidak memiliki uang. Tak lama, terduga pelaku mengaku menelepon rekannya.

Telepon tersebut pun diberikan kepada korban. Tidak disebutkan perbincangan dalam telepon tersebut, tetapi korban diduga terkena hipnotis hingga linglung.

Selanjutnya, terduga pelaku mengajak korban dengan alasan untuk mengambil uang menggunakan motor milik korban. Tetapi, korban justru diminta turun di wilayah Bondongan dan motornya dibawa kabur.

"Si korban diturunkan di Jalan Tunas Harapan Bondongan, disuruh membeli kopi di tempat lain dan si korban ditinggalkan begitu saja," tulis keterangan dalam video dikutip, Jumat (19/4/2024).