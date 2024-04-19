Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Dihipnotis, Motor Tukang Kopi di Bogor Raib

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |19:36 WIB
Diduga Dihipnotis, Motor Tukang Kopi di Bogor Raib
Tukang kopi di Bogor diduga menjadi korban hipnotis (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

BOGOR - Seorang tukang kopi diduga menjadi korban hipnotis hingga motornya raib di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Saat ini, kasus tersebut masih penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Dalam video CCTV yang beredar di media sosial, terlihat korban yang diketahui berjualan kopi di pinggir jalan didatangi terduga pelaku berkemeja putih pada Rabu 17 April 2024. Tampak korban menghampiri terduga pelaku dan berbincang di trotoar.

Dinarasikan, ketika itu terduga pelaku datang untuk membeli kopi tetapi tidak memiliki uang. Tak lama, terduga pelaku mengaku menelepon rekannya.

Telepon tersebut pun diberikan kepada korban. Tidak disebutkan perbincangan dalam telepon tersebut, tetapi korban diduga terkena hipnotis hingga linglung.

Selanjutnya, terduga pelaku mengajak korban dengan alasan untuk mengambil uang menggunakan motor milik korban. Tetapi, korban justru diminta turun di wilayah Bondongan dan motornya dibawa kabur.

"Si korban diturunkan di Jalan Tunas Harapan Bondongan, disuruh membeli kopi di tempat lain dan si korban ditinggalkan begitu saja," tulis keterangan dalam video dikutip, Jumat (19/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
hipnotis curanmor Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement