MNC Vision Salurkan Bantuan Sembako hingga Kebutuhan Medis ke Rumah Singgah Sani di Depok

DEPOK - PT MNC Sky Vision Tbk menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa sembako hingga kebutuhan medis pasien di Rumah Singgah Saya Anak Indonesia (Sani) 'Tempat Anak Berjuang Untuk Sembuh' di Jalan Barito No.138, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Jumat (19/4/2024) sore.

Pantauan MNC Portal Indonesia hadir dalam acara donasi dihadiri Kepala Divisi General Service dan Aset Manejemen PT MNC Sky Vision Tbk, H. M. Ilyas; Ketua Rumah Singgah Sani, Amy Mismilia; Pengurus Rumah Singgah Sani, Ustadz Ma'mun dan sejumlah anak-anak penderita penyakit khusus yang tengah menjalani perawatan di rumah singgah tersebut.

"Alhamdulillah acara hari ini berjalan lancar kami seperti biasanya senantiasa secara konsisten untuk membantu yayasan-yayasan seperti Yayasan Sani ini untuk berbagi dengan adik-adik penderita penyakit khusus seperti yang ada di sini," kata Ilyas saat ditemui dilokasi.

Ilyas menjelaskan bantuan yang diberikan MNC Vision itu berupa sembako, alat kebersihan hingga alat medis kebutuhan pasien anak-anak di rumah singgah.

"Kita memberikan bantuan berupa makanan dan minuman, alat kebersihan, alat mereka belajar mengajar dan selain itu juga kita memberikan bantuan berupa alat medis untuk adik adik di Rumah Sani ini mudah mudahan menjadi keberkahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ilyas berharap kegiatan CSR seperti ini dapat berlangsung berkesinambungan. Menurutnya donasi seperti ini merupakan rutinitas dari MNC Group beserta anak usahanya menyasar masyarakat yang kurang mampu dan anak-anak berkebutuhan khusus.