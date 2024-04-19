Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi dan KontraS Aksi Bela Palestina Sampaikan 3 Tuntutan

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:14 WIB
Demo Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi dan KontraS Aksi Bela Palestina Sampaikan 3 Tuntutan
Demonstrasi di depan Kedubes AS (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Koalisi Musisi bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggelar aksi massa bela Palestina selama hampir empat jam, Jumat (19/4/2024).

Perwakilan Koalisi Musisi, Eka Annash mengatakan, pihaknya menuntut tiga poin utama dalam aksi tersebut, pertama ialah gencatan senjata.

"Segera menghormati dan mematuhi segala resolusi untuk genjatan senjata agar dapat segera mengadili genosida dan menyelesaikan penderitaan yang dirasakan oleh warga Palestina dan meminimalisir risiko terjadinya eskalasi konflik menuntun pada perang dunia ketiga," kata Eka saat ditemui usai aksi.

Kedua, kata Eka, bertanggung jawab sesuai dengan Konvensi Antigenosida internasional dan Konvensi Jenewa terkait dengan korban jiwa masyarakat sipil.

"Sebanyak lebih dari 33 ribu korban jiwa dan still counting masih berjalan dengan mayoritas anak dan perempuan selama 6 bulan terakhir," ucapnya.

Kemudian, yang ketiga adalah bertanggung jawab atas jejak residu perang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, krisis iklim dan mengakibatkan ancaman keberlangsungan hidup warga Palestina dan dunia pasca konflik untuk generasi mendatang.

"Demikian tuntutan yang kita tujukan ke Amerika Serikat, negara salah satu negara partikel paling penting dan juga Israel dan juga kroni-kroninya negara-negara adil yang lainnya," katanya.

(Arief Setyadi )

      
