HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua Rumah Singgah Sani Depok: Donasi MNC Vision Membantu Anak-Anak di Sini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:16 WIB
Ketua Rumah Singgah Sani Depok: Donasi MNC Vision Membantu Anak-Anak di Sini
MNC Vision salurkan bantuan ke Rumah Singgah Sani. (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Ketua Rumah Singgah Saya Anak Indonesia (Sani), Amy Mismilia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang disalurkan PT MNC Sky Vision Tbk. Menurutnya bantuan berupa sembako hingga kebutuhan medis pasien sangat membantu anak-anak yang tengah menjalani perawatan.

Diketahui PT MNC Sky Vision Tbk menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa sembako hingga kebutuhan medis pasien di Rumah Singgah Saya Anak Indonesia (Sani) 'Tempat Anak Berjuang Untuk Sembuh' di Jalan Barito No.138, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok pada Jumat (19/4/2024) sore.

 BACA JUGA:

"Alhamdulillah buat Yayasan Sani sangat terbantu apalagi dengan kejutan buat saya ya karena di Depok Rumah Singgah cuma satu adanya Yayasan Sani saja. Bantuan dari MNC Vision benar-benar membantu buat anak anak yang ada di sini," kata Amy saat ditemui di lokasi.

"Karena anak di sini murni kami semua yang membantu secara mandiri baik kontrol, makan sehari-hari, dengan adanya ini kami sangat terbantu semoga MNC Vision ke depan semakin maju dan ada lembaga lain yang dapat terbantu serta mungkin ada perusahaan lain yang bisa membantu juga," tambahnya.

Amy menjelaskan bahwa belasan anak berkebutuhan khusus menjalani perawatan di Rumah Singgah Sani mulai dari yang mengidap penyakit kanker hingga hidrosefalus.

"Saat ini ada 16 anak yang satu masih rawat inap karena habis operasi yang 15 ada di sini. Di sini rata-rata penyakitnya kanker, jantung, hidrosefalus jadi campur," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, pantauan MNC Portal Indonesia hadir dalam acara donasi dihadiri Kepala Divisi General Service dan Aset Manejemen PT MNC Sky Vision Tbk, H. M. Ilyas; Ketua Rumah Singgah Sani, Amy Mismilia; Pengurus Rumah Singgah Sani, Ustadz Ma'mun dan sejumlah anak-anak penderita penyakit khusus yang tengah menjalani perawatan di rumah singgah tersebut.

"Alhamdulillah acara hari ini berjalan lancar kami seperti biasanya senantiasa secara konsisten untuk membantu yayasan yayasan seperti Yayasan Sani ini untuk berbagi dengan adik-adik yang ada di sini," kata Ilyas saat ditemui di lokasi.

Halaman:
1 2
      
