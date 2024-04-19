Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hasil Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai Mampang, RS Polri: 4 Orang Satu keluarga, 3 ART

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |21:28 WIB
Hasil Identifikasi 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai Mampang, RS Polri: 4 Orang Satu keluarga, 3 ART
Kepala RS Polri Brigjen Hariyanto (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati selesai mengidentifikasi 7 jenazah kebakaran Toko Saudara Frame di Jalan Mampang Prapatan Raya, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 18 April 2024 malam. Dari ketujuh jenazah itu, 3 di antara merupakan asisten rumah tangga (ART) toko tersebut.

"Terdiri dari empat keluarga. ARTnya itu kan tiga keluarga, kemudian yang empat itu satu keluarga," ujar Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Brigjen Pol Hariyanto kepada wartawan, Jumat (19/4/2024) malam.

Sementara empat orang lainnya merupakan satu keluarga yakni, kakek, ibu dengan dua orang anaknya. Pada malam ini, kata Hariyanto bahwa lima jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga.

"Ada lima. Itu satu keluarga inti, ada kakek, ibu, ada dua anak, satu ART ini inisial T. Nanti kami persiapkan kalau mau dibawa ke kediaman masing-masing kami siapkan semuanya," sambungnya.

Sementara dua ART lainnya belum dipastikan akankah dikembalikan kepada pihak keluarga pada malam ini. Dari ketiga ART itu beralamat tinggal di Bogor dan Wonogiri.

"Tergantung keluarganya. Nanti keluarga kami edukasi mau disimpan di sini dulu apa bagaimana. Karena kan jauh," katanya.

Ia menjelaskan, dari 7 jenazah itu di antaranya, untuk laki-laki berinisial TT (75) dan R (2). Sedangkan sisanya perempuan H (39), A (8), dan ketiga ART-nya yakni T (25), S (20) serta J (18).

