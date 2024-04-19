Malam Ini, RS Polri Serahkan 5 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai Mampang ke Keluarga

JAKARTA - Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati telah selesai mengidentifikasi 7 jenazah kebakaran Toko Saudara Frame di Jalan Mampang Prapatan Raya, kecamatan mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang terjadi pada Kamis 18 April 2024 malam. Dari tujuh jenazah itu, lima di antaranya akan dijemput keluarga untuk dimakamkan.

Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Brigjen Pol Hariyanto menyebut ada satu keluarga yang terdiri dari, kakek, ibu dengan dua anaknya. Sementara seorang lagi merupakan Asisten Rumah Tangga (ART) toko tersebut.

"Ada lima. Itu satu keluarga inti, ada kakek, ibu, ada dua anak, satu ART ini inisial T. Nanti kami persiapkan kalau mau dibawa ke kediaman masing-masing kami siapkan semuanya," kata Hariyanto kepada wartawan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (19/4/2024).

Lebih lanjut, dari tujuh jenazah itu yakni empat di antaranya merupakan satu keluarga. Sedangkan tiga korban lainnya adalah ART toko tersebut.

"Terdiri dari empat keluarga. ART-nya itu kan tiga keluarga, kemudian yang empat itu satu keluarga," kata Hariyanto.

Sementara dua ART lainnya belum dipastikan akankah akan dikembalikan kepada pihak keluarga pada malam ini. Kata Hariyanto ketiga ART itu beralamat tinggal di Bogor dan Wonogiri.

"Tergantung keluarga (2 ART). Nanti keluarga kami edukasi mau disimpan di sini dulu apa bagaimana. Karena kan jauh," katanya.