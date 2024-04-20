TKN Minta Pendukung Prabowo-Gibran Tak Demo MK saat Putuskan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo dan Gibran di debat terakhir capres di JCC Senayan, Jakarta (Foto: MPI/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad meminta para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 agar berdomentrasi saat Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan Sengketa Pilpres 2024, pada Senin 22 April mendatang.

"Diminta kepada para pendukung dan pemilih Gibran Rakabuming Raka dan Pak Prabowo Subianto untuk juga tidak turun mengadakan aksi-aksi, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di tempat-tempat lain," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/4/2024).

Dasco mengajak para pendukung Prabowo-Gibran untuk tetap tenang dalam mengikuti proses sengketa Pilpres 2024.