Kisah Mpu Nambi Mahapatih Pertama Majapahit, Sahabat Raden Wijaya dan Ahli Perang

MPU Nambi merupakan patih amangkhubumi pertama di Kerajaan Majapahit saat Raja Raden Wijaya. Peran Mpu Nambi di Majapahit sebenarnya tak cuma ketika sudah menjadi kerajaan dan menjadi patih amangkhubumi saja.

Jauh sebelum itu sebelumnya ia juga membantu Raden Wijaya membuka hutan Tarik. Hutan inilah yang menjadi cikal bakal Kerajaan Majapahit, dan dikembangkan oleh Raden Wijaya usai berhasil menaklukkan Kerajaan Kediri, di bawah kekuasaan Jayakatwang dan penaklukan pasukan Tartar.

Ia juga memiliki kedekatan dengan Raden Wijaya, karena mendampingi sang raja pertama Majapahit ini dalam beberapa momen menentukan. Penunjukkan Mpu Nambi sendiri menjadi pejabat strategis di Majapahit juga tak lepas dari keahlian Mpu Nambi.

Mpu Nambi merupakan mahapatih yang diangkat Raden Wijaya, yang punya kehebatan dalam berperang. Dia dikenal sangat pandai memimpin pasukan dalam peperangan, sebagaimana dikutip dari 'Sandyakala di Timur Jawa 1042 - 1527 M : Kejayaan dan Keruntuhan Kerajaan Hindu dari Mataram Kuno II hingga Majapahit'. Selanjutnya, dia juga sangat ahli dalam urusan administrasi.

Kemampuan ini digunakan oleh Raden Wijaya untuk membangun Majapahit hingga akhirnya terus berkembang. Mengenai Patih Nambi sendiri, Pararaton dan Kidung Harsa Wijaya menceritakan bahwa Nambi adalah putra Arya Wiraraja. Di lain pihak Kidung Harsa Wijaya dan Kidung Sorandaka menceritakan bahwa Nambi adalah putra Pranaraja.

Memang ada perdebatan panjang di antara beberapa sejarawan, ada yang menyatakan bahwa Nambi adalah putra Pranaraja, sedang Ronggolawe adalah putra Arya Wiraraja. Namun dalam analisis terbarunya, sejarawan Mansur Hidayat mengemukakan pendapatnya bahwa Nambi dan Ronggolawe dimungkinkan adalah putra Arya Wiraraja. Banyak kalangan menilai analisis bahwa Ranggalawe putra Wiraraja, dan Nambi putra Pranaraja adalah yang benar.