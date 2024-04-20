Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Benarkah Istri Pilot Susi Air Kapten Phillips Ternyata Orang Asli Indonesia?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |10:26 WIB
Benarkah Istri Pilot Susi Air Kapten Phillips Ternyata Orang Asli Indonesia?
Ilustrasi istri pilot susi air (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Benarkah istri pilot Susi Air kapten Phillips ternyata orang asli Indonesia? Hal ini dikarenakan namanya menjadi viral saat disandera oleh kelompok teroris dari Papua.

Hal itu terjadi saat pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter terbang dari Timika pukul 05.33 WIB. Adapun pesawat berisi lima penumpang ini dijadwalkan akan tiba di Bandara Moses Kilangin Timika pada ukul 07.40 WIB.

Namun pada pukul 06.17 WIB, pesawat yang dipiloti oleh Kapten Philip Max Marten itu hilang kontak. Untuk beberapa warganet penasaran mengenai keluarganya termasuk istrinya yang dikabarkan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Lantas benarkah istri pilot Susi Air kapten Phillips ternyata orang asli Indonesia? Adapun Kuasa hukum Susi Air yakni Donal Fariz mengatakan bahwa sosok istrinya adalah WNI.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, hingga saat ini upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus dilakukan.

Jenderal Kopassus ini menegaskan, pihaknya tetap menggunakan soft power dalam upaya pembebasan pilot asal Selandia Baru itu.

"Kita inginnya sih soft power dulu ya," katanya saat ditemui usai rapat koordinasi (rakor) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Halaman:
1 2
      
