Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi dan Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |12:38 WIB
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi dan Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia
Ilustrasi. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi adanya perkembangan pola tekanan rendah di sekitar Laut Arafuru Selatan, Merauke. BMKG menyebut fenomena itu bisa memicu gelommbang tinggi dan hujan dalam intesitas lebat di wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan dan Maluku.

"Kondisi tersebut (pola tekanan rendah) dapat memicu gelombang tinggi dan hujan dengan intensitas sedang-lebat," kata BMKG dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (20/4/2024).

 BACA JUGA:

Pola tekanan rendah merupakan suatu dinamika atmosfer yang mengindikasikan adanya pola sirkulasi angi secara siklonal yang dalam kondisi atmosfer tertentu dapat meningkat intensitasnya menjadi sistem bibit siklon. Adapun sistem itu memiliki pergerakan ke arah barat-barat laut dan peluang peningkatan intensitasnya dalam sepekan ke depan diprediksi masih berada pada kategori rendah untuk menjadi sistem bibit siklon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154618/bmkg-JS6e_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/337/3133933/ilustrasi_bmkg-SFKA_large.jpg
BMKG Ungkap Baru 2 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement