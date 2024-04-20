Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Film Dirty Election Tayang Perdana Hari Ini, Berisi Kecurangan Pemilu 2024!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |13:47 WIB
Film Dirty Election Tayang Perdana Hari Ini, Berisi Kecurangan Pemilu 2024!
Film Kecurangan Pemilu Dirty Election Tayang Hari Ini/Ilustrasi Okezone
JAKARTA- Sebuah film edukasi-dokumenter yang memotret kecurangan Pemilu 2024 di Indonesia Dirty Election, garapan Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI) tayang hari ini, Sabtu (20/4/2024).

"Iya tayang hari ini sekitar habis Dzuhur menjelang Ashar," kata Roy Suryo salah satu talent di film edukasi-dokumenter APDI saat dihubungi, Sabtu (20/4/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, film dokumenter tersebut akan ditayangkan melalui tayangan YouTube. masyarakat dapat melihat secara utuh maupun per segment.

"Karena panjang, nanti disediakan juga per segmen, masyarakat dapat melihat setiap part per part," tambahnya.

Roy Suryo mengatakan, film itu dibuat sebagai bentuk kepedulian, terhadap penegakan demokrasi dan keadilan. Meski dia tak menjelaskan secara gamblang soal rangkaian film tersebut.

Selanjutnya, Roy menyebut masyarakat yang menginginkan supremasi hukum kembali di Indonesia dan marwah Mahkamah Konstitusi bisa kembali setelah dirusak oleh perbuatan yang terjadi kemarin.

"Tentu semua berharap ketok palu dari Kawasan Merdeka Barat tersebut nantinya benar-benar bisa menyelamatkan Indonesia tidak semakin dalam terpuruk ke jurang kolusi dan nepotisme yang sudah terjadi," jelasnya.

Sedikit berbeda dengan "Dirty Vote", film APDI ini berupa Edukasi-Dikumenter yang mengajukan fakta sejarah yang tidak terbantahkan disertai dengan kajian ilmiah komprehensif dari pelaksanaan demokrasi Indonesia.

"Khususnya pasca pelaksanaan Pemilu 2024 yang berlangsung kemarin dan masih menunggu hasil MK untuk memutuskan "to be or not to be"-nya tersebut," jelasnya.

“Jadi film terbaru ini nantinya bukan hanya berisi dokumentasi tetapi juga edukasi untuk bangsa ini ke depan agar kondisi yang terjadi saat ini tidak terulang lagi,” sambungnya.

