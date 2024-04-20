Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BPIP: Nilai-Nilai Pancasila Mampu Jawab Tantangan Global

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |14:15 WIB
BPIP: Nilai-Nilai Pancasila Mampu Jawab Tantangan Global
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Universitas Mahendradatta (Marhaen) menggelar Kajian Materi Pancasila bagi Perguruan Tinggi Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk Civitas Akademika Universitas Mahendradatta serta perwakilan guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas/kejuruan di The Sukarno Center Gianyar, Bali, Jumat 19 April 2024.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Surahno mengatakan bahwa pelaksanaan kajian tersebut untuk menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

Ia menjelaskan, serangkaian proses hari lahir Pancasila, mulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Pertama yang berlangsung pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dilanjutkan proses diskusi panitia kecil yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, sampai dengan dihasilkannya rumusan final Pancasila pada 18 Agustus 1945.

“Peristiwa 1 Juni, 22 Juni dan 18 Agustus merupakan peristiwa yang saling terkait,” jelasnya Surahno mengutip Keppres Nomor 2024 Tahun 2016.

Surahno menambahkan bahwa nilai-nilai Pancasila mampu menjawab tantangan global yang ada pada masa lalu, maupun hari ini. Itulah mengapa dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 30 September 1960, Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno menawarkan Pancasila kepada negara-negara di dunia.

“Pada 30 September 1960, Sukarno menawarkan satu manifesto internasional. Nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan ini selaras dengan isu-isu global.” ujarnya.

Mantan Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP itu juga menguatirkan temuan sejumlah lembaga survei yang menyatakan ada generasi muda Indonesia yang berpendapat Pancasila bisa diganti, juga fenomena berkembangnya paham terorisme, radikalisme dan intoleransi. Padahal generasi muda merupakan asset Bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045.

“Dulu, kami memperoleh penataran P4, tetapi kenapa hilang dan BP7 juga tidak ada lagi. Setelah 2017, dibentuklah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, kemudian di tahun 2018 dibentuklah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.” jelasnya menceritakan kehadiran BPIP sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang melaksanakan PIP.

Dijelaskan juga BPIP bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyelesaikan penyusunan buku non-teks Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila pada 2022, dan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila bagi Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2023 lalu.

Ia juga menyampaikan bahwa BPIP telah menyelesaikan penyusunan Arah Kebijakan PIP berkaitan dengan Kementerian/lembaga, sejumlah standar materi PIP bagi aparatur negara, Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP), juga produk-produk yang digunakan dalam pelaksanaan PIP.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BPUPK BPIP Pancasila
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/337/3143754/pancasila-4uUy_large.jpg
Hari Lahir Pancasila, Momentum Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/337/3143646/soekarno-Ts9b_large.jpg
Selayang Pandang Sejarah Hari Lahir Pancasila dan Pidato Soekarno di Sidang Dokuritsu Junbi Cosakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/337/3130452/pancasila-cWl3_large.jpg
Ketum Perjuangan Walisongo Serukan Jaga Persatuan dan Waspadai Provokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/510/3084634/pancasila-UwmH_large.jpg
BPIP Perkuat Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyiaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/608/3081605/etika-v3YA_large.jpg
Sutan Sjahrir hingga Bung Hatta Potret Keteladanan Moral dan Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/337/3080485/bpip-IFh4_large.jpg
Wujudkan Asta Cita Prabowo, BPIP Terus Bergerak Perkuat Pembinaan Pancasila
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement