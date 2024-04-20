Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Tangkap Christian Tjong, DPO 7 Tahun Perkara Perpajakan

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |14:39 WIB
Kejagung Tangkap Christian Tjong, DPO 7 Tahun Perkara Perpajakan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Tim Satgas Intelijen Reformasi Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Christian Tjong, terpidana yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana menjelaskan, pihaknya menangkap Christian Tjong pada Jumat 19 April 2024 pukul 18.30 WIB di wilayah Pagedangan, Tangerang Regency, Banten.

"Saat diamankan, terpidana Christian Tjong bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, terpidana Christian Tjong diserahterimakan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," kata Ketut kepada wartawan, Sabtu (20/4/2024).

Ketut menjelaskan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 368/PID/2016/PT.DKI tanggal 3 Januari 2017, menyatakan terpidana Christian Tjong terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pajak.

"Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179444/kejagung-FQ7P_large.jpg
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178263/anang-WjaU_large.jpg
Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan di Kasus Harvey Moeis, Begini Kata Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177939/uang-vKHz_large.jpg
Tumpukan Uang Sitaan Hanya Rp2 Triliun dari Rp13 Triliun, Jaksa Agung: Tempatnya Tak Memungkinkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177909/kejagung-Z5AC_large.jpg
Kejagung Serahkan Uang Sitaan Rp13 Triliun dari Perkara Korupsi CPO ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175900/kejagung-mUHf_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot, Kejagung: Lalai, Belum Ada Unsur Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3172029/kejagung-OxXY_large.jpg
Kursi Wakil Jaksa Agung Kosong, Bakal Diisi Jampidsus Febrie Adriansyah?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement