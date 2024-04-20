Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin: Belum Ada Komunikasi Ajakan Gabung Koalisi dari Partai Gerindra

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |14:57 WIB
Cak Imin: Belum Ada Komunikasi Ajakan Gabung Koalisi dari Partai Gerindra
Cak Imin (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengakui bahwa belum ada komunikasi untuk mengajak partainya bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) dari Partai Gerindra.

"Belum ada, belum ada gambaran. Belum," kata Cak Imin saat ditemui di rumah dinasnya, Kompleks Widya Candra IV, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2024).

Saat disinggung terkait unggahan foto dirinya bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin menjelaskan, postingan itu merupakan hal biasa. Apalagi, kata Muhaimin, Dasco juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

"Ya saya memang 1 kantor dengan Pak Dasco. Tetapi sudah berbulan-bulan ya saya ga pernah ketemu, dan ya sejak pilpres pendaftaran sampai kemarin itu baru pertama kali ketemu, sehingga kalau itu diupload sebagai bagian dari apa yang kebetulan pimpinan dewan yang selalu hadir saya sama Pak Dasco," tutur Muhaimin.

"Sehingga bagian dari pengumuman sejak sekarang saya masuk lagi ke DPR. Jadi tidak ada makna yang lain ya karena Pak Dasco juga tidak pernah mengajak ngomong apa-apa sih," imbuhnya.

Diketahui, foto bersama Dasco itu dipostinv di akun Instagram Muhaimin, @cakiminnow. Dalam foto itu, nampak kedua tokoh iti saling berjabat tangan. Muhaimin juga nampak tersenyum lebar sambil merangkul lengan Dasco.

(Fakhrizal Fakhri )

      
