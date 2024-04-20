Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peneliti Senior BRIN: Pemilu 2024 Terburuk Sejak Era Reformasi!

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |15:13 WIB
Peneliti Senior BRIN: Pemilu 2024 Terburuk Sejak Era Reformasi!
Pemilu 2024 Terburuk Sejak Era Reformasi/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemilu 2024 dianggap merupakan pemilu yang paling mengkhawatirkan. Pemilu 2024 dianggap paling buruk sejak era reformasi karena banyaknya cawe-cawe demi ambisi pemerintah.

“Pengalaman enam kali pemilu era reformasi sejak pemilu pertama kali tahun 1999, sampai 2024, Pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang sangat amat mengkhawatirkan,” kata Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, dikutip Sabtu (20/4/2024).

Bahayanya Pemilu 2024 ini terjadi karena cawe-cawe yang luar biasa dari penguasa kepada sejumlah lembaga baik penegak hukum hingga penyelenggara Pemilu.

Bahkan kata dia, keterlibatan pemerintah lebih besar dibanding tahun 2019 saat Jokowi maju untuk yang kedua kalinya.

“Penguasa memang bukan incumbent yang sedang mencalonkan diri, tapi justru cawe-cawe jauh luar biasa ketimbang incumbent ketika mencalonkan dirinya tahun 2019,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement