Peneliti Senior BRIN: Pemilu 2024 Terburuk Sejak Era Reformasi!

JAKARTA - Pemilu 2024 dianggap merupakan pemilu yang paling mengkhawatirkan. Pemilu 2024 dianggap paling buruk sejak era reformasi karena banyaknya cawe-cawe demi ambisi pemerintah.

“Pengalaman enam kali pemilu era reformasi sejak pemilu pertama kali tahun 1999, sampai 2024, Pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang sangat amat mengkhawatirkan,” kata Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, dikutip Sabtu (20/4/2024).

Bahayanya Pemilu 2024 ini terjadi karena cawe-cawe yang luar biasa dari penguasa kepada sejumlah lembaga baik penegak hukum hingga penyelenggara Pemilu.

Bahkan kata dia, keterlibatan pemerintah lebih besar dibanding tahun 2019 saat Jokowi maju untuk yang kedua kalinya.

“Penguasa memang bukan incumbent yang sedang mencalonkan diri, tapi justru cawe-cawe jauh luar biasa ketimbang incumbent ketika mencalonkan dirinya tahun 2019,” tuturnya.