Anies Baswedan Sambangi Rumah Cak Imin, Ada Apa?

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urit 1, Anies Baswedan menyambangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), di Kompleks Wodya Candra IV, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2024) siang.

Dari pantauan MPI, mobil yang mengangkut keluarga Anies itu tiba sekitar pukul 14.50 WIB. Setibanya di lokasi, Anies yang mengenakan baju muslim bewarma hitam, bersama sang istri Fery Farhati berjalan masuk ke dalam halaman rumah Cak Imin.

Di belakang Anies dan Fery, nampak sang anak Mutiara Annisa, Ismail Hakim dan Mikail Azizi. Mereka mengenakan baju muslim.