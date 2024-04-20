Red Sparks Jajal Nasi Padang Hingga Durian, Selengkapnya di Okezone Updates

JAKARTA - Okezone Updates Sabtu (20/4/2024) berisi tentang para pemain tim voli putri asal Korea Selatan, Daejeon Red Sparks, dibuat terkesima saat mencoba sejumlah pengalaman baru di Jakarta.

Ya, sejak setibanya di Indonesia Selasa malam lalu, tim yang dibesut pelatih Ko Hee-jin mendapat berbagai kejutan, jelang laga eksebisi mereka melawan tim Indonesia All Stars.

Salah satunya adalah menikmati makanan yang disajikan salah satu rumah makan padang di Jakarta. Dalam unggahan media sosial Red Sparks, para pemain Red Sparks sempat dibuat terkejut dengan beragamnya pilihan makanan yang disajikan.

Dan uniknya lagi, para pemain Red Sparks juga mencicipi buah durian yang dikemas dalam sajian es krim. Sontak, pengalaman mereka menikmati masakan padang dan es krim durian pun mendapat banyak tanggapan dari netizen.

Selain menikmati masakan padang tim yang pernah dibela pemain Indonesia Megawati Hangestri juga terlihat mengenakan pakaian khas kebaya dalam sebuah jamuan makan malam di galeri seni Kunstkring Paleis Jakarta.