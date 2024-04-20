Hendak Halal Bihalal, 2 Pemotor Tewas Tertimpa Pohon di Purwakarta

PURWAKARTA – Pemotor berboncengan tewas tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Kawasan Kota Bukit Indah, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (20/4/2024).

Peristiwa tragis itu terjadi saat kedua korban mengendarai sepeda motor saat hujan gerimis.

Korban tewas diketahui bernama Daim (62) dan Insaf Priatna (62) warga Dusun Krajan, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang.

Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Peristiwa ini pun cukup menghebohkan warga sekitar.