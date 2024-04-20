Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hendak Halal Bihalal, 2 Pemotor Tewas Tertimpa Pohon di Purwakarta

Asep Supiandi , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |19:57 WIB
Hendak Halal Bihalal, 2 Pemotor Tewas Tertimpa Pohon di Purwakarta
Pemotor tewas tertimpa pohon tumbang (Foto: dok istimewa)
A
A
A

 

PURWAKARTA Pemotor berboncengan tewas tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Kawasan Kota Bukit Indah, Desa Cinangka, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Sabtu (20/4/2024).

Peristiwa tragis itu terjadi saat kedua korban mengendarai sepeda motor saat hujan gerimis.

Korban tewas diketahui bernama Daim (62) dan Insaf Priatna (62) warga Dusun Krajan, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang.

Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Peristiwa ini pun cukup menghebohkan warga sekitar.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
