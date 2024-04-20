Anies-Muhaimin Akan Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024 di MK

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 01, Anies-Muhaimin, memastikan akan hadir saat pembacaan putusan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemungutan Suara (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 22 April 2024.

Hal ini ditegaskan oleh Anies Baswedan saat menghadiri halal bi halal di kediaman pribadi Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Kompleks Widya Candra IV, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2024).

"Kami (Anies-Muhaimin) rencanakan hadir (ke MK)," ujar Anies ditemani Cak Imin kepada wartawan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan dirinya bersama Cak Imin, menantikan hasil putusan sidang tersebut. Pasalnya, Dia mengatakan putusan tersebut akan menjadi sejarah bagi Republik Indonesia dalam demokrasinya.

"Soal putusannya, tentu kita menunggu dan kita tahu bahwa keputusan ini akan memiliki dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan bernegara Indonesia," jelas Anies.

Anies menjelaskan, sidang sengketa PHPU di MK kali ini menjadi suatu hal yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Selain MK dibanjiri surat Amicus Curiae atau sahabat pengadilan, dia mengatakan situasi demokrasi di Indonesia tengah di persimpangan jalan.

"Ini menegaskan bahwa kita sedang di persimpangan jalan, apakah kita akan kembali kepada era dimana proses pemilu, pilpres itu serba diatur, serba dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan politik," ungkap Anies.

"Atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada dimana proses pemilu, proses pilpres sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat, bukan cerminan kehendak pemegang kewenangan di pemerintahan," sambung mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Perihal apa pun hasil keputusan MK tersebut, Anies mengatakan dirinya beserta Cak Imin sudah siap menerimanya. Namun ia menegaskan tengah bersiap untuk menunggu apapun keputusan MK tersebut.

"Ya seperti pertandingan sepakbola, kalau masuk pertandingan itu kan ada dua pilihan kemungkinan pulang menang atau pulang tidak menang. Sama, hasil MK ya begitu, kita tunggu saja nanti," katanya.