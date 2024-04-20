Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies-Muhaimin Akan Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024 di MK

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |22:40 WIB
Anies-Muhaimin Akan Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024 di MK
Anies Baswedan dan Cak Imin (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 01, Anies-Muhaimin, memastikan akan hadir saat pembacaan putusan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemungutan Suara (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin 22 April 2024.

Hal ini ditegaskan oleh Anies Baswedan saat menghadiri halal bi halal di kediaman pribadi Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Kompleks Widya Candra IV, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2024).

"Kami (Anies-Muhaimin) rencanakan hadir (ke MK)," ujar Anies ditemani Cak Imin kepada wartawan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan dirinya bersama Cak Imin, menantikan hasil putusan sidang tersebut. Pasalnya, Dia mengatakan putusan tersebut akan menjadi sejarah bagi Republik Indonesia dalam demokrasinya.

"Soal putusannya, tentu kita menunggu dan kita tahu bahwa keputusan ini akan memiliki dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan bernegara Indonesia," jelas Anies.

Anies menjelaskan, sidang sengketa PHPU di MK kali ini menjadi suatu hal yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Selain MK dibanjiri surat Amicus Curiae atau sahabat pengadilan, dia mengatakan situasi demokrasi di Indonesia tengah di persimpangan jalan.

"Ini menegaskan bahwa kita sedang di persimpangan jalan, apakah kita akan kembali kepada era dimana proses pemilu, pilpres itu serba diatur, serba dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan politik," ungkap Anies.

"Atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada dimana proses pemilu, proses pilpres sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat, bukan cerminan kehendak pemegang kewenangan di pemerintahan," sambung mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Perihal apa pun hasil keputusan MK tersebut, Anies mengatakan dirinya beserta Cak Imin sudah siap menerimanya. Namun ia menegaskan tengah bersiap untuk menunggu apapun keputusan MK tersebut.

"Ya seperti pertandingan sepakbola, kalau masuk pertandingan itu kan ada dua pilihan kemungkinan pulang menang atau pulang tidak menang. Sama, hasil MK ya begitu, kita tunggu saja nanti," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement