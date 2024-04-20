Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diwarnai Isak Tangis, 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Dijemput Keluarga

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |00:35 WIB
Diwarnai Isak Tangis, 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Dijemput Keluarga
Keluarga korban kebakaran toko bingkai Saudara Frame di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. (Foto: MPI/Danandaya)
A
A
A

JAKARTA - Jenazah ketujuh korban kebakaran Toko Saudara Frame di Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan (Jaksel) telah dijemput keluarganya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (19/4/2024) malam. Keluarga tak bisa membendung air matanya ketika melihat peti jenazah korban.

Pantauan MNC Portal Indonesia di RS Polri, seluruh korban dikeluarkan dari ruang jenazah sekitar pukul 22.54 WIB. Empat jenazah dibawa kelaurga di wilayah Jakarta, sementara tiga lainnya diberangkatkan menuju Lampung, Bogor, dan Wonogiri.

Ketika peti jenazah bertuliskan nama Indah Ayu Tiara Astuti dimasukkan ke dalam mobil ambulans, terlihat ibu dari Tiara menangis pilu.

 BACA JUGA:

Sang ibu berulangkali mengusapkan air mata dengan kain yang dia bawa. Sanak keluarga lainnya juga terlihat menguatkan si ibu agar mengikhlaskan kepergian anaknya.

Rencana jenazah Tiara akan dimakamkan di Wonogiri, Jawa Tengah.

Halaman:
1 2
      
