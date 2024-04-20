Bogor Dilanda Cuaca Ekstrem, Waspada Bencana Hidrometeorologis!

BOGOR - Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam. Sebab, wilayah Kabupaten Bogor memasuki cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi disertai angin kencang.

"Kabupaten Bogor dengan bentang alam yang luas dengan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti hujan disertai angin kencang. Semua harus tetap waspada terhadap ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu," kata Asmawa dalam keterangannya, Jumat (19/4/2023).

Selain itu, dirinya juga meminta kepada jajaran kecamatan dan desa untuk senantiasa melakukan kesiapsiagaan bencana. Sekaligus memberikan edukasi serta sosialisasi mengenai mitigasi bencana kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

"Kepada para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor untuk tidak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan kewaspadaan bencana ini," pintanya.

Sebagaimana diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Jawa Barat merilis terkait himbauan kewaspadaan potensi cuaca ekstrem di wilayah Jawa Barat pada 18-24 April 2024 dengan nomor ME.02.04/007/KBGR/V/2024